بعثة الزمالك تصل مطار زايد استعدادًا لخوض السوبر المصري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبو ظبي استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي، وكان في استقبالها محمود عبد العظيم، مدير المراسم بالسفارة المصرية في الإمارات، ومسؤولي المراسم بمطار زايد الدولي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، ويرافقه كلٌ من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر، عضوا مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجارٍ بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.