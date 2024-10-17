جرائم آخر الزمان.. أب يقيد ابنه ويلقيه بترعة المريوطية ويشاهد نهايته بعينيه

أنهى أب حياة ابنه بعد تقيده وإلقاء جثته في ترعة المريوطية ليشاهد نهايته بعينيه، بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة واعتياده ضرب والدته وشقيقته، كما أنه حاول اغتصاب اخته من قبل داخل مسكنهم بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

جثة مقيدة طافية بمياه النيل

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس وحدة المباحث بلاغا بالعثور على جثة غريق طافية بمياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي "خالد ع" 21 سنة، مقيد اليدين والقدمين والجثة في حالة تعفن.

القبض على قاتل ابنه بمنشأة القناطر

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

ألقي نجله حيا في ترعة المريوطية

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة بسبب إدمان نجله المواد المخدرة وقيامه بالتعدي على والدته وشقيقته بالضرب وأيضا محاولته اغتصاب شقيقته في وقت سابق وهروبه من المنزل، ثم محادثته هاتفيا وطلبه العودة إلي المنزل مرة أخري وبعد عودته قام بوضع حبوب مهدئة له وقام بحمله داخل تروسيكل وتقيده والقائه حيا داخل ترعة المريوطية وشاهد نجله وهو يغرق أمام عينه ليتخلص من الابن العاق.

حبس المتهم بقتل نجله في منشأة القناطر

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.