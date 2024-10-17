تأجيل استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، جلسة الاستئناف المقدم من طبيب روض الفرج على حكم إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض فتيات داخل عيادته لجلسة 14 نوفمبر المقبل للحكم.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم 29 فبراير الماضي احكام رادعة بحق" ايمن .م .ع" 57 سنة طبيب بشري بأمراض النساء والمعروف إعلامياً بطبيب روض الفرج وصلت للاعدام والمؤبد والمشدد في اتهامه بمواقعة أناث بغير رضاهم كونه طبيباً معالجا لهم والاتجار بالبشر فيهن وهتك عرضهم .

وسبق أن نشرت" البوابة نيوز" تفاصيل الحكم الصادر علي المتهم حيث أصدرت المحكمة احكام رادعة بحقه

اولا : قضت المحكمة وباجماع اراء أعضاءها بالاعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات بلغت أحدي عشر تهمة واردة بأمر الإحالة

ثانياً: السجن المشدد لمدة خمس عشر سنة عما أسند إليه بالتهمة السادسة الوارده بأمر الإحالة

ثالثاً : السجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه بالتهمة الثامنه "إكراه علي توقيع "

رابعاً : السجن المؤبد عما أسند إليه بالتهمتين التاسعه والعاشره "هتك عرض طفلتين" ،و "استغلالهما جنسياً"

خامساً: مصادرة الأجهزة الإلكترونية والمضبوطات ووسائط التخزين والتسجيلات المتحصلة بالجرائم والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

سادساً: إلزامه بأن يودي للمجني عليهما مبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه علي سبيل التعويض الموقت وإلزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 150 جنيه مقابل أتعاب المحاماه.



- تفاصيل أمر الإحالة

بأن المتهم في غضون عام 2015 حتى العاشر من شهر مايو من عام 2023 بدائرتي قسمي شرطة روض الفرج ومدينة نصر أول محافظة القاهرة

اولا: واقع المجنى عليها الأولى بغير رضاها حال كونه ممن له سلطة عليها بوصفه طبيبها المعالج ، إذ انفرد بها بعيادته الخاصة فسلمت له نفسها لعلاجها من علة مرضية ألمت بها فحقنها بمواد مخدرة أفقدها الوعي وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سلب إرادتها وإيلاج عضوه الذكرى بفرجها كرها عنها علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

ثانياً: واقع المجنى عليها الثانية بغير رضائها حال كونه ممن له سلطة عليها بوصفه طبيبها المعالج ، إذ انفرد بها بعيادته الخاصة فسلمت له نفسها لعلاجها من علة مرضية

ألمت بها فحقنها بمواد مخدرة أفقدها الوعي وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سلب إرادتها وإيلاج عضوه الذكرى بفرجها كرها عنها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

ثالثاً : واقع المجنى عليها الثالثة بغير رضائها حال كونه ممن له سلطة عليها بوصفه طبيبها المعالج ، إذ انفرد بها بعيادته الخاصة فسلمت له نفسها لعلاجها من علة مرضية ألمت بها، فحقنها بمواد مخدرة أفقدها الوعي وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سلب إرادتها وإيلاج عضوه الذكرى بفرجها كرها عنها علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

رابعاً : واقع المجنى عليها الرابعة بغير رضانها حال كونه ممن له سلطة عليها بوصفه طبيبها المعالج، إذ انفرد بها بعيادته الخاصة فسلمت له نفسها لعلاجها من علة مرضية ألمت بها، فحقنها بمواد مخدرة أفقدها الوعي وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سلب إرادتها وإيلاج عضوه الذكرى بفرجها كرها عنها علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

خامساً : واقع المجنى عليها الخامسة بغير رضائها حال كونه ممن له سلطة عليها بوصفه رب عملها وطبيبها المعالج ، إذ أخضعها لكشف اكلنيكي وقف من خلاله علي حملها سفاحا، فراودها عن نفسها ووعدها بمساعدتها في إجهاض الجنين سرا ، وهددها بإفشاء سرها لدي أهلها وذويها وتمكن بتلك الوسيلة من إفساد إرادتها والحيلولة دون مقاومتها وإيلاج عضوه الذكري بفرجها كرها عنها حتى امني بها علي النحو المبين بالتحقيقات

سادساً: هتك عرض المجني عليها الخامسة بطريق التهديد الواقع عليها بإفشاء سر حملها سفاحا لدي أهلها وذويها وتمكن بتلك الوسيلة من إفساد إرادتها والحيلولة دون مقاومتها وإيلاج عضوه الذكري بدبرها علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .

سابعاً : ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بأن استخدم المجني عليها الخامسه وأخضعها له وطوعها لتحقيق السيطرة عليها وكانت وسيلته في ذلك تهديده المجني عليها بفضح أمر حملها سفاح بين أقربائها وبمحيط سكنها ، وكان هذا التعامل بقصد استغلالها جنسياً باعتياد مواقعتها وتصويرها أثناء المواقعة والاحتفاظ بمقاطع تصويرها للانتفاع جنسياً بمحتواها على النحو مبين بالتحقيقات .

ثامناً: اكره المجني عليها الخامسه على إمضاء سندا موجدا لدين بأن هددها بإفشاء أمورها المخلة بالشرف والاعتبار وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من حملها على التوقيع على إيصال أمانة يفيد استلامها منه مبلغ خمسون ألف جنية على خلاف الحقيقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

تاسعاً: هتك عرض الطفلتين المجنى عليهما الأولى والثانية بالقوة بأن استطالت يداه وعضوه الذكرى إلى مواطن عفتهن وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

عاشراً: استغل الطفلتين المجنى عليهما الاولى والثانية جنسياً واستخدمهما في صنع مواد إباحية تثير الغرائز بأن التقط مقاطع مرئية لهما أثناء ملامسته لمواطن عفتهما وجسدهما واحتفظ بمقاطع تصويرهما للانتفاع جنسيا بمحتواها علي النحو المبين بالتحقيقات .

الحادي عشر: اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن المجنى عليهن الخمسة بأن التقط بكاميرا هاتفه المحمول وآلة تصويره مقاطع مرئية للمجنى عليهن بغير رضائهن إبان تواجدهن بمكان خاص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

