بالصور.. "الصحة العامة والإسعافات الأولية" محاضرة تثقيف صحي بمكتبة المنفلوطي بأسيوط

نظمت مكتبة المنفلوطي العامة، بمحافظة أسيوط، محاضرة تثقيفية تحت عنوان "الصحة العامة والإسعافات الأولية" بمقر مدرسة السلام الابتدائية الإعدادية بمنفلوط، ضمن برامج وزارة الثقافة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، لتقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط، ونظمتها مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبد العزيز وبإشراف جبر عبد الفضيل.

من جانبها، ناقشت رانيا باهي مسئول التثقيف الصحى بالإدارة الصحية بأسيوط، الإسعافات الأولية وكيفية التعامل معها سواء إذا كانت حروق أو ماس كهربي أو إلى غير ذلك، بجانب تقديم شرح مفصل عن كيفية إسعاف الفرد بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب بجانب توجيه بعض النصائح حول الابتعاد عن مصادر الخطر التي تسبب هذه الكوارث,

في نفس السياق، أشارت مريم أسامة، مسئول التثقيف الصحى بالادارة الصحية بمنفلوط، إلى المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية النفسية، ومنها تقييم خطر الانتحار أو إيذاء النفس أو الآخرين، إلى جانب كيفية التعرف على أعراض النوبات القلبية وضيق التنفس والنوبات، واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.