«صلاتي بدايتي» مبادرة لتعزيز حب الصلاة والالتزام بها لأطفال روضة مطروح الأزهرية

أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مبادرة «صلاتي بدايتي»، لتعليم وتعزيز حب الصلاة والالتزام بها، لأطفال الروضات بمعاهد مطروح الأزهرية، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

وأوضحت جيهان يوسف، موجه رياض الأطفال بمطروح الأزهرية، أن المبادرة تقوم على أسس تربوية ودينية مرنة تشتمل على مجموعة من الأنشطة التفاعلية، والقصص التعليمية، والمواد القابلة للطباعة والتلوين، تم إعدادها بطريقة تجعل تعلم الصلاة وأركانها ممتعة وملهمة للأطفال، مع التركيز على غرس القيم الدينية وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه أداء الصلاة.

وأشارت موجه رياض الأطفال، إلى أن فعاليات المبادرة سوف تستمر حتى منتصف مارس المقبل، وسيتم توزيع الجوائز العينية على الأطفال المتميزين خلال فترة المبادرة.

«صلاتي بدايتي» مبادرة لتعزيز حب الصلاة والإلتزام بها لأطفال روضة مطروح الأزهرية

IMG-20241017-WA0015

IMG-20241017-WA0014

IMG-20241017-WA0017

IMG-20241017-WA0016

IMG-20241017-WA0011

IMG-20241017-WA0010

IMG-20241017-WA0013

IMG-20241017-WA0012