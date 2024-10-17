ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«صلاتي بدايتي» مبادرة لتعزيز حب الصلاة والالتزام بها لأطفال روضة مطروح الأزهرية

«صلاتي بدايتي» مبادرة
«صلاتي بدايتي» مبادرة لتعزيز حب الصلاة بأزهر مطروح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مبادرة «صلاتي بدايتي»، لتعليم وتعزيز حب الصلاة والالتزام بها، لأطفال الروضات بمعاهد مطروح الأزهرية، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

وأوضحت جيهان يوسف، موجه رياض الأطفال بمطروح الأزهرية، أن المبادرة تقوم على أسس تربوية ودينية مرنة تشتمل على مجموعة من الأنشطة التفاعلية، والقصص التعليمية، والمواد القابلة للطباعة والتلوين، تم إعدادها بطريقة تجعل تعلم الصلاة وأركانها ممتعة وملهمة للأطفال، مع التركيز على غرس القيم الدينية وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه أداء الصلاة.

وأشارت موجه رياض الأطفال، إلى أن فعاليات المبادرة سوف تستمر حتى  منتصف مارس المقبل، وسيتم توزيع الجوائز العينية على الأطفال المتميزين خلال فترة المبادرة.

«صلاتي بدايتي» مبادرة لتعزيز حب الصلاة والإلتزام بها لأطفال روضة مطروح الأزهرية

IMG-20241017-WA0015
IMG-20241017-WA0015
IMG-20241017-WA0014
IMG-20241017-WA0014
IMG-20241017-WA0017
IMG-20241017-WA0017
IMG-20241017-WA0016
IMG-20241017-WA0016
IMG-20241017-WA0011
IMG-20241017-WA0011
IMG-20241017-WA0010
IMG-20241017-WA0010
IMG-20241017-WA0013
IMG-20241017-WA0013
IMG-20241017-WA0012
IMG-20241017-WA0012
IMG-20241017-WA0018
IMG-20241017-WA0018
مطروح أزهر مطروح عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية مبادرة صلاتي بدايتي أطفال الروضة