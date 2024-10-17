المشدد 10 سنوات لـ صياد تاجر في الحشيش ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ صياد بتهمة الإتجار في الحشيش بقرية الجرابعة ببورسعيد.

وتعود أحداث القضية رقم 3282 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 926 لسنة 2024 كلي بورسعيد إلى يوم 1 مايو عام 2024، باتهام المدعو "م.م.ا"، صياد، بإحراز جوهرين مخدرين للحشيش ونبات الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت معمليا أن الـ 40 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزن قائما 983 جرام وكمية لنبات الحشيش ويحوي المادة الفعالة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول بقانون المخدرات ووزن قائما 183 جرام.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية.