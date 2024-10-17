جنوب سيناء تنظم ندوات تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

تواصل محافظة جنوب سيناء تنظيم ندوات تثقيفية بعنوان "روح أكتوبر للوصول للجمهورية الجديدة"، في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد،وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء .

وتهدف الندوات إلى تعزيز الوعي الوطني وروح الولاء والانتماء ونشر الدروس المستفادة من انتصارات حرب أكتوبر، و دورها في تشكيل رؤية الجمهورية الجديدة، وتأثير تلك الانتصارات على الهوية الوطنية والتنمية المستدامة؛ ما يسهم في تعزيز الحوار حول أهمية الروح الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.