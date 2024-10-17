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الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جنوب سيناء تنظم ندوات تثقيفية عن انتصارات أكتوبر

ندوات عن حرب اكتوبر
ندوات عن حرب اكتوبر
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تواصل محافظة جنوب سيناء تنظيم ندوات تثقيفية بعنوان "روح أكتوبر للوصول للجمهورية الجديدة"، في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد،وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء .

وتهدف الندوات إلى تعزيز الوعي الوطني وروح الولاء والانتماء  ونشر  الدروس المستفادة من انتصارات حرب أكتوبر، و دورها في تشكيل رؤية الجمهورية الجديدة، وتأثير تلك الانتصارات على الهوية الوطنية والتنمية المستدامة؛ ما يسهم في تعزيز الحوار حول أهمية الروح الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

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