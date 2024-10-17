تحرير 10 محاضر جنح لمركزين طبيين لعلاج العيون مخالفين بالزقازيق

قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالإشتراك مع مديرية الشئون الصحية ،والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء بالشرقية للتفتيش على مركزين طبيين لعلاج العيون بمدينة الزقازيق ، وأسفر التفتيش عن تحرير 10 محاضر جنح لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى.

وشدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمدينة الزقازيق تتمثل في (عدم وجود سجل بيئي - عدم وجود سجل التخلص من النفايات الخطرة - عدم وجود قياسات بيئية للملوثات والمخاطر المحتملة - عدم وجود موافقة بيئية - عدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة ).

أشار مدير إدارة شؤون البيئة أن لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالإدارة قامت بالتفتيش على عدد من المراكز الطبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة و تحرير 10 محاضر جنح منها تحرير 5 محاضر جنح لمركز طبى للعيون بمدينة الزقازيق بأرقام (3469، 3470 ،3471 ،3472 ) لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ، (12491) جنح ثان الزقازيق و 5 محاضر جنح لمركز طبى للعيون بمدينة الزقازيق بأرقام (10865، 10866 ، 10867 ، 10868 ،10869 ) لسنة 2024جنح ثان الزقازيق.