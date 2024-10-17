أوقاف سوهاج تنظم لقاء توعويا للأئمة حول ترشيد استهلاك المياه

انطلقت بمحافظة سوهاج فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة بمديرية الأوقاف، اليوم الخميس، بمسجد الشهداء التابع لإدارة أوقاف غرب المراغة.

حضر اللقاء نخبة من أئمة الأوقاف في المحافظة، وتناولوا أهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجه العالم.

وأكد شحاته محمد شحاته، مدير شؤون الإدارات، على أهمية دور الأئمة في نشر الوعي بأهمية الماء ودوره في الحياة، مستشهدًا بأحاديث شريفة تحث على ترشيد الاستهلاك.

من جانبه، أوضح علي محمد علي خليل، مسؤول الإرشاد الديني، العلاقة الوثيقة بين الإسلام والاهتمام بالبيئة، مشيرًا إلى أن الماء من أعظم نعم الله علينا، ويجب علينا الحفاظ عليه.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون على أهمية تكثيف هذه النوعية من البرامج التوعوية، والتي تساهم في بناء مجتمع واعٍ بأهمية الموارد الطبيعية.