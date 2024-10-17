ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف سوهاج تنظم لقاء توعويا للأئمة حول ترشيد استهلاك المياه

أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت بمحافظة سوهاج فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة بمديرية الأوقاف، اليوم الخميس، بمسجد الشهداء التابع لإدارة أوقاف غرب المراغة.

حضر اللقاء نخبة من أئمة الأوقاف في المحافظة، وتناولوا أهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجه العالم.

وأكد شحاته محمد شحاته، مدير شؤون الإدارات، على أهمية دور الأئمة في نشر الوعي بأهمية الماء ودوره في الحياة، مستشهدًا بأحاديث شريفة تحث على ترشيد الاستهلاك.

من جانبه، أوضح علي محمد علي خليل، مسؤول الإرشاد الديني، العلاقة الوثيقة بين الإسلام والاهتمام بالبيئة، مشيرًا إلى أن الماء من أعظم نعم الله علينا، ويجب علينا الحفاظ عليه.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون على أهمية تكثيف هذه النوعية من البرامج التوعوية، والتي تساهم في بناء مجتمع واعٍ بأهمية الموارد الطبيعية.

استهلاك المياه ائمه الاوقاف التحديات المائية ترشيد استهلاك المياه محافظة سوهاج