وزير التعليم يتفقد مدرستين بالسيدة زينب لمتابعة انتظام العام الدراسي

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته، اليوم الخميس، بتفقد مدرستي الفنية المتقدمة التجارية بنين، ومحمد علي الإعدادية بنين التابعتين لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتفقد الوزير المدرسة الفنية المتقدمة التجارية بنين بإدارة السيدة زينب التعليمية وتضم المدرسة 752 طالبًا، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة ونسب حضور الطلاب.

كما تفقد الوزير مدرسة محمد علي الإعدادية بنين، والتي تضم 317 طالبا، للوقوف على مدى صلاحيتها، لتحويلها إلى مدرسة مصرية يابانية العام الدراسي المقبل.