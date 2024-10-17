تجديد حبس قاتل جاره ببني سويف

جددت جهات التحقيق حبس شاب قتل جاره بسبب معاكسة زوجته ببني سويف 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة.

وكانت قد تلقت إدارة البحث الجنائي ببني سويف برئاسة اللواء محمد الخولي بلاغاً مفاده وقوع مشاجرة وقتيل، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز بني سويف برئاسة المقدم محمد قاسم ورجال البحث الجنائي بالوحدة لمحل الواقعة .

وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة تبين نشوب مشاجرة بين الجاني والمجني عليه، بسبب معاكسة المجني عليه زوجة المتهم وبأعداد الاكمنه الثابته تمكن رئيس مباحث مركز بني سويف بالقبض على الجانى ويدعى «محمد.ع» 29 سنة، عامل.

وبمواجهته اعترف بقيامه بقتل جاره المجني عليه بسبب قيامه بمعاكسة زوجته، وأنه سدد له عدة طعنات أودت بحياته بسبب غيرته على زوجته، وبسؤال الزوجة قالت إن جارهما يقوم بمعاكستها وأنها أخبرت زوجها بما يحدث، وعلى الفور انتظر المتهم المجني عليه ومعه سكين في الشارع، وأوقفه لمعاتبته، ونشبت مشادة بينهما، وطعنه المتهم عدة طعنات بالبطن والظهر مما أدى إلى وفاته في الحال وتم عمل المحضر اللازم ومباشرة النيابة العامة للتحقيق.