محافظ الغربية يزور المسجد الأحمدي وسط توافد الآلاف للاحتفال بمولد السيد البدوي

زار اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، المسجد الأحمدي بطنطا، للاطمئنان على كافة الخدمات وللوقوف على الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة المعنية لاستقبال الزائرين للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي، دعمًا للسياحة الدينية، وذلك بالتزامن مع توافد آلاف المواطنين من أبناء عروس الدلتا ومحافظات الجمهورية، والوفود العربية، للاحتفال بذكرى المولد الأحمدي بمدينة طنطا، وذلك بحضور ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وعدد من القيادات الأمنية.

وحرص المحافظ على تقديم التحية والتهنئة للمواطنين ورجال الشرطة بمحيط المسجد والساحات والشوارع المؤدية له، مقدمًا الشكر للجهات الأمنية بالمحافظة على جهودهم في تأمين الاحتفالات، وكذا جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم فاعليات المولد الأحمدي وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار، وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على الاطمئنان وتسخير كافة الخدمات لهم.

وتفقد محافظ الغربية الاستعدادات الأمنية وتأمين المداخل والمخارج، وكاميرات المراقبة المتواجدة بجميع أماكن التجمعات لمولد السيد البدوي والبوابات الأمنية الموجودة على مداخل أبواب المسجد، كما تفقد سيارات الإسعاف بساحة المسجد واطمأن على جاهزيتها بالأطباء والتجهيزات الطبية المختلفة.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات لضمان توفير جميع الخدمات للزوار، خاصة أن مولد السيد البدوي يعد من أهم الاحتفالات الدينية بالمحافظة، وله دور كبير في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، حيث يجذب المولد الآف الزائرين من جميع المحافظات، فضلًا عن عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تتابع عن كثب كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمولد لخروجه بالصورة التي تليق بالحدث، حيث تم تشكيل عدة لجان وغرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات والتنسيق مع الجهات المختلفة ومع الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وأشار الجندي إلى تكاتف كافة الجهود لتوفير سبل الراحة والأمان لزوار المحافظة، حيث تم تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، وإقامة خيمة خدمات طبية ونشر سيارات الإسعاف بمحيط المسجد، وتنفيذ حملات مرورية دورية لضمان السيولة المرورية، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والتطوير وصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الطرق المؤدية للمسجد الأحمدي.

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