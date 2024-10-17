سوهاج تكثف حملاتها ضد حرق المخلفات.. 68 محضرًا جديدًا

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن تحرير 68 محضرًا جديدًا لمخالفات حرق المخلفات الزراعية خلال حملات مكثفة شنتها الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة شاملة لوقف هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر سلبًا على صحة المواطنين والبيئة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وحدها قامت بتحرير 65 محضرًا، بينما تم تحرير محضرين في مركز المراغة ومحضر واحد في مركز المنشاة.

وشدد المحافظ على أهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية في الصناعات التحويلية وإعادة تدويرها، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة.