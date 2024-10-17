"دور الطلاب في مواجهة الأزمات المجتمعية" ندوة بتربية الفيوم| صور

شهدت الدكتور آمال جمعة، عميد كلية التربية يجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان دور الطلاب في مواجهة الأزمات المجتمعية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور علا عبد الرحيم، وكيل الكلية لشءون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر عبد الحليم، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور تامر شعبان، مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، وحاضر خلالها الدكتور طاهر حسن الأستاذ بكلية السياحة والفنادق ومدير مركز إدارة الازمات والكوارث بالجامعة، وذلك اليوم الخميس، بالكلية.

وأشارت الدكتور آمال جمعة، إلى أن الندوة تعتبر انطلاقة لسلسلة من الندوات التي تنظمها الكلية خلال الفترة القادمة لتعريف الطلاب بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه كليتهم وجامعتهم والمجتمع الخارجي، ومن أجل رفع مستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بكل القضايا والموضوعات.

وخلال الندوة قام الدكتور طاهر حسن، بتناول الجوانب التعريفية للأزمة باعتبارها مشكلة تزعزع استقرار المجتمع ويكون حدوثها غير متوقع، والفرق بين المشكلة والكارثة من النواحي التصاعدية للحدث والخسائر المعنوية والبشرية والمادية والأسباب الإنسانية والطبيعية للحدث وامكانية التنبؤ بوقوعها، وطرق الدعم وأنظمة الحل المعالجة.

كما تم تناول سمات الأزمة من ناحية المفاجأة وجسامة التهديد وضيق الوقت المتاح لمواجهة الأزمة وتعدد الأطراف والقوى المؤثرة في حدوث وتطور الأزمة بالإضافة إلى أنواع الأزمات حسب نوعها ومضمونها وحسب النطاق الجغرافي والمدى الزمني والأسباب والتكرار، وكذا مراحل تطور الأزمة ودور إدارة الأزمات قبل الحدوث وخلال المواجهة والاستجابة والاحتواء وبعد الأزمة فيما يعرف بمرحلة التوازن، والتعريف بعوامل نجاح إدارة الأزمة.

كما استعرض الدكتور طاهر حسن، أكثر نماذج الأزمات حدوثًا وهي الشائعات وخاصة خلال الحياة الدراسية بالمجتمع الجامعي.

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