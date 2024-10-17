«الصحة» تعلن اعتماد مركز أورام سوهاج من هيئة «الرقابة الصحية»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز أورام سوهاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وحصولها على الاعتماد الطبي الإلكتروني، لتصبح أول منشأة طبية في المحافظة حاصلة عليه.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا الاعتماد يُعد إنجازاً بارزاً يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير الخدمات الصحية وضمان جودتها، مضيفًا أن الملف الطبي الإلكتروني هو أحد مشاريع ميكنة الخدمات الصحية بوزارة الصحة، والذي يضمن التسجيل الجيد والتوثيق لبيانات مرضى الأورام، والبروتوكولات العلاجية الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفير تكلفة الملف الطبي الورقي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاعتماد يساهم في توفير خدمة آمنة للمرضى، كما يضمن أمان العاملين والزائرين، مما يعزز معايير السلامة البيئية داخل المستشفى، كما يضمن تطبيق معايير الجودة بالموارد المتاحة، بالإضافة إلى حساب مؤشرات الأداء لجميع العمليات الحيوية بالمستشفى، ومتابعة الأداء وإيجاد فرص للتحسين بشكل مستمر.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها ابراهيم، رئيسة أمانه المراكز الطبية المتخصصة، الى أن مركز الأورام بدمنهور، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حصل على تجديد شهادة الاعتماد المبدئي للعام الثاني على التوالي، مما يعزز من مكانته كأحد المراكز الطبية الرائدة في هذا المجال.

وقالت " مها" إن عدد المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التي حصلت على الاعتماد بلغت 17 مستشفى ومركزًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز معايير الجودة في القطاع الصحي.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم رعاية طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري.