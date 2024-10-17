رفع الإشغالات بشارعي سوق الجمعة وعبد الحكيم عامر بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، بمشاركة شرطة المرافق، وقوة أمنية من قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وأقسام الإشغالات، المحال، الحملة الميكانيكية، والطوارئ والمشروعات بحي ثان الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بشارعي سوق الجمعة وعبد الحكيم عامر بمنطقة الشهداء.

وقالت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٦٠ محضر إشغال طريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة استمرار أعمال المتابعة المستمرة لحالة الشارع الإسماعيلي، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، ومنع تكرارها مرة أخرى حفاظًا على حق المواطنين في شارع آمن ونظيف.