الشوا: حصار شمال غزة يعوق الوصول للتطعيم ضد شلل الأطفال

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك لحظات إنسانية ومأساوية صعبة الوصف في غزة، رغم إدعاء إسرائيل بالسماح للمساعدات بالدخول لقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، "أن ما يدخل كميات قليلة مقارنة بالاحتياجات، ونحن الآن على نحو 13 يومًا من الحصار وبدون أي مساعدات، في ظل استمرار القصف ومنع وصول طواقم الأمم المتحدة، حتى عملية الإخلاء للمرضى والجرحى تلقى صعوبة شديدة".

وتابع، "أن الطواقم لن تتمكن من الوصول للتطعيم ضد شلل الأطفال، ونحن على تواصل منظمات المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال من ذلك المرض، ولدينا أطفال خُدج ترتبط حياتهم بالوقود لتشغيل أجهزة التنفس".

وطالب أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بسرعة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات صارمة لوقف العدوان والحصار على شمال غزة، وإنقاذ حياة الأطفال من تلك الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، مشيرًا إلى "أننا نقترب من فصل الشتاء، ولدينا عشرات الآلاف من الخيام البالية والتي لن تصمد طويلًا أمام الأمطار والرياح والعواصف".