ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الشوا: حصار شمال غزة يعوق الوصول للتطعيم ضد شلل الأطفال

أمجد الشوا
أمجد الشوا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك لحظات إنسانية ومأساوية صعبة الوصف في غزة، رغم إدعاء إسرائيل بالسماح للمساعدات بالدخول لقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، "أن ما يدخل كميات قليلة مقارنة بالاحتياجات، ونحن الآن على نحو 13 يومًا من الحصار وبدون أي مساعدات، في ظل استمرار القصف ومنع وصول طواقم الأمم المتحدة، حتى عملية الإخلاء للمرضى والجرحى تلقى صعوبة شديدة".

وتابع، "أن الطواقم لن تتمكن من الوصول للتطعيم ضد شلل الأطفال، ونحن على تواصل منظمات المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال من ذلك المرض، ولدينا أطفال خُدج ترتبط حياتهم بالوقود لتشغيل أجهزة التنفس".

وطالب أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بسرعة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات صارمة لوقف العدوان والحصار على شمال غزة، وإنقاذ حياة الأطفال من تلك الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، مشيرًا إلى "أننا نقترب من فصل الشتاء، ولدينا عشرات الآلاف من الخيام البالية والتي لن تصمد طويلًا أمام الأمطار والرياح والعواصف".

المنظمات الأهلية الفلسطينية حصار شمال غزة