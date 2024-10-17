محافظ الإسماعلية يسلم 40 جهاز كهربائيًّا لـ10 عرائس

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع أحدي مؤسسات المجتمع المدني لتسليم ٤٠ جهاز كهربائي لـ ١٠ من أبناء المحافظة المُقبلات على الزواج، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويقدم كذلك فرع مؤسسة تكافل بالإسماعيلية جهاز بوتاجاز ومبلغ مالي للعشر فتيات المشاركات.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي كلمته، أشاد محافظ الإسماعلية بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية والأعمال الخيرية بمختلف المحافظات بصفة عامة والإسماعيلية بصفة خاصة، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني أن تحذو حذوها في المشاركات المجتمعية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما أشاد محافظ الإسماعيلية بالمبادرة الرئاسية "مودة" والتي تهدف إلى تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة، موجهًا النصيحة للشباب والشابات المقبلين على الزواج بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ والعمل على بناء أسر سعيدة قادرة على بناء مجتمع قوي.

وقام محافظ الإسماعيلية بتسليم الأجهزة للعرائس ومبلغ مالي كدعم لهم لبداية حياة زوجية سعيدة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر وتحتفل به محافظة الإسماعيلية هذا العام بعدد من الفعاليات والاحتفالات الفنية والشعبية.