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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: شهيدان جراء استهداف الاحتلال تجمعًا للمواطنين وسط غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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كشف إعلام فلسطيني عن ارتقاء شهيدين و6 جرحى جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب مفترق السرايا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

شهداء غزة قوات الاحتلال