"صحة" كفرالشيخ: تماثل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بيلا للشفاء

قال بيان لمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن المصابين في حادث انقلاب أتوبيس نمرة البياض بنطاق مركز بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، قد تماثلوا للشفاء وخرجوا من مستشفي بيلا المركزي، بعد أن تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وهم، جيهان محمد إبراهيم 50 عامًا، مصابة بكدمات، وصباح محمد جمعة ضيف، 16 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونصرة محمود عبدالستار، 50 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومساعدة أبو حسن محمد سالم، 55 عامًا، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد جمعة إبراهيم، 15 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس.

وتبين من التحقيقات مركز شرطة بيلا، أن الأتوبيس كان يستقله مجموعة من الأشخاص توجهوا إلى حضور مناسبة حفل زفاف في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وفي طريق عودتهم اختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انقلابه في الأراضي الزراعية على طريق النمرة البياض بدائرة قسم شرطة بيلا.