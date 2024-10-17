محافظ أسيوط يتفقد مدرستي الجامعة الثانوية والإعدادية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرستي الجامعة الثانوية بنات والإعدادية المشتركة بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام سير العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

وجاء ذلك بحضور فاطمة إبراهيم محمد مدير مدرسة الجامعة الثانوية بنات، ومصطفى محمد مدير مدرسة الجامعة الإعدادية المشتركة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الجامعة الثانوية بنات حيث تفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية .

واطمأن المحافظ على انتظام الدراسة بها وتحاور مع الطالبات واستمع الى آرائهن ومشاركتهن مع المعلمين متمنياً لهن التوفيق والنجاح، كما تفقد معمل الحاسب الآلي، والمكتبة، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت بأن الفصول الدراسية بالمدرسة وعددهم ١٢ فصل دراسي للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية بإجمالي عدد الطالبات بالمدرسة ٥٦٩ طالبة خلال العام الدراسي الجاري.

واستكمل محافظ أسيوط، جولاته بتفقد مدرسة الجامعة الإعدادية المشتركة حيث تفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الإعدادية المختلفة ووجّه التهنئة للطلاب بالعام الدراسي متمنياً لهم التوفيق والنجاح موصياً بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم وشاهد انتظام الدراسة بها وتحاور مع الطلاب واستمع إلى مشاركتهم مع المعلمين، كما استمع لشرح من مدير المدرسة الذي أوضح أن عدد الفصول الدراسية ٢٤ فصل بالمدرسة للصفوف الإعدادية المختلفة بواقع ١١٥٠ طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجاري.