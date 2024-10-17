وكيل تعليم مطروح يكرم 3 معلمين لتميزهم المهني بمسابقة “مائة معلم مبتكر”.. صور

كرم عمرو شحاته -وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح- اليوم الخميس، شاهندا فايز مفتاح السيد معلمة لغة إنجليزية بإدارة الضبعة، وأحمد كمال الدسوقي معلم رياضيات بالمدرسة اليابانية، ومحمد عبد المنعم فزاع معلم علوم بإدارة مطروح التعليمية؛ وذلك تقديراً للتميز في مسابقة 100 معلم متمكن مبدع على مستوى الجمهورية والتي نظمتها الادارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي حلاوة مدير وحدة التواصل والدعم بالمديرية.

وهنأ شحاته الزملاء المكرمين والذين تم تكريمهم أيضاً منذ أيام من الوزارة، مؤكداً لهم أن تعليم مطروح حريص على تشجيع النماذج التربوية المضيئة والتي تعد نواة مشرقة لقيادات تربوية في المستقبل تثري العملية التعليمية وتقودها نحو تقديم منتج متميز يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تهدف إلي عمل قاعدة بيانات خاصة بالطلاب الموهوبين فنيا ورياضيا والمخترعين علميا لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم في إطار تربوي منظم كذلك تحقيق أقصى استفادة من المشروعات البحثية التي تقدموا بها بالمسابقة الوزارية مائة معلم مبتكر والتي شملت سبل مواجهة التسرب من التعليم وتفعيل الأنشطة الصيفية والوسائل التعليمية المتطورة واكتشاف المواهب.

وكيل تعليم مطروح يكرم 3 معلمين لتميزهم المهني بمسابقة “مائة معلم مبتكر”

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