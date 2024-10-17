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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال أتوبيس من ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة.. صور

الحادث
الحادث
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انتشلت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، أتوبيسًا من ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة، بعد سقوطه وحررت المحضر اللازم تجاه الواقعة .
تلقَّت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا عن انقلاب أتوبيس تابع لخط منطى - أحمد حلمي، محملًا بالركاب، في ترعة الشرقاوية بحوض العمدة. 
على الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث. وكشفت المعاينة الأولية عن إصابة 9 أشخاص حتى الآن. 

وتتواصل جهود فرق الإنقاذ لنقل المصابين إلى المستشفى، وتقوم الجهات المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب وراء هذا الانقلاب.

 

إصابة 9 أشخاص أجهزة الأمن أحمد المعاينة الأولية بمديرية أمن القليوبية قوات الشرطة