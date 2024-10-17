انتشال أتوبيس من ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة.. صور

انتشلت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، أتوبيسًا من ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة، بعد سقوطه وحررت المحضر اللازم تجاه الواقعة .

تلقَّت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا عن انقلاب أتوبيس تابع لخط منطى - أحمد حلمي، محملًا بالركاب، في ترعة الشرقاوية بحوض العمدة.

على الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث. وكشفت المعاينة الأولية عن إصابة 9 أشخاص حتى الآن.



وتتواصل جهود فرق الإنقاذ لنقل المصابين إلى المستشفى، وتقوم الجهات المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب وراء هذا الانقلاب.