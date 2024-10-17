حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، بمشاركة شرطة المرافق، وقوة أمنية من قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وأقسام الإشغالات، المحال، الحملة الميكانيكية، والطوارئ والمشروعات بحي ثان الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بشارعي سوق الجمعة وعبد الحكيم عامر بمنطقة الشهداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة المخصصة للمارة، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الهمم، وللحفاظ على الوجه الحضاري لمحافظة الإسماعيلية.

وبحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالإسماعيلية.

وقالت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٦٠ محضر إشغال طريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استمرار أعمال المتابعة المستمرة لحالة الشارع الإسماعيلي، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، ومنع تكرارها مرة أخرى حفاظًا على حق المواطنين في شارع آمن ونظيف.