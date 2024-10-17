محافظ أسيوط يتفقد سوق الباعة الجائلين ويوجه برفع كفاءته تمهيداً لطرح الباكيات للإيجار

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سوق الباعة الجائلين بشارع التحكم المركزي خلف سور مصنع الغزل بحي شرق مدينة أسيوط والذي تم اهماله لعدة سنوات وعزوف الباعة عنه لعدم توافر الخدمات به، وذلك في إطار إهتمام المحافظة بحل مشكلة الباعة الجائلين إستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة تنظيم الشوارع الحيوية بالمحافظة وتحقيق السيولة والحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين ونقل الباعة الجائلين إلى هذا السوق بعد تطويره بأسعار مخفضة مراعاة للبعد الإجتماعي لهم.

رافقه خلال الجولة التفقدية أحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط، حيث تفقد المحافظ المحلات التجارية والباكيات التي طالها الإهمال ووجه مسؤولي الحي برفع كفاءة مدخل السوق والبدء في تطويره تمهيداً لطرح الباكيات التي يصل عددها لـ ٢٠٠ باكية تقريباً للإيجار في مزاد علني.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق ومواجهة الإشغالات والقضاء على هذه الظاهرة وتوفير أماكن بديلة ولائقة للباعة الجائلين والقضاء على الإنتشار العشوائي لهم بالشوارع والميادين لتحقيق الانضباط المروري لافتاً إلى مواصلة الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية وقسم شرطة المرافق والإشغالات لشن حملات مرافق وإزالة التعديات على حرم الطريق دون تقاعس أو تهاون لتيسير الحركة المرورية مع مراعاة البعد الإنساني مشيراً إلى العمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن المحافظة تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 وتعزز المظهر الحضاري لأبناء المحافظة.