شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: تطبيق تحصيل فواتير الاستهلاك عن طريق ماكينات الدفع الالكتروني "pos"

انتهت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمقر الشركة القابضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاعتماد ميزانية الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ المنتهي في يونيو الماضي.

وأكد المهندس حسام الدين عفيفى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن إستراتيجية الشركة خلال عام الميزانية تهدف لتطوير كافة الخدمات وتعزيز مكانة الشركة وتعظيم الاستفادة من مواردها، من خلال توزيع الطاقة الكهربائية على المشتركين في النشاط الصناعي والخدمي والتجاري والمرافق العامة والاستخدامات المنزلية وإنارة الطرق وغيرها.

واستعرض “عفيفى” أهم مؤشرات الأداء فى عدد من النقاط تناولت ما تم إنجازه في الخطة الاستثمارية للتوسعات والاحلال والتجديد من مهمات تمثلت في موزعات وكابلات الجهد المتوسط ومحولات ولوحات بالإضافة إلى الخطوط الهوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض وصناديق توزيع ولوحات جهد منخفض لتدعيم الشبكة وفك الاختناقات وتعزيز قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمة بالإضافة إلى تحسين كفاءة المهمات لضمان استقرار التغذية الكهربائية ورفع مؤشرات الجودة.

وأشار “عفيفي” إلي قيام الشركة بتنفيذ برامج الصيانة الدورية لكافة مهمات الشبكة من الموزعات، الأكشاك، والصناديق ومهمات شبكة الجهد المنخفض خطوط هوائية جهد متوسط وجهد منخفض، للمحافظة على الأصول وضمان استمرارية أدائها بكفاءة وزيادة عمرها الافتراضي، إلي جانب برامج المسح الشامل لمستويات الجهود والاحمال والتصوير الحراري، بالاكشاك للتأكد أنها في الحدود المسموح بها وقياس وموازنة الأحمال لكافة مكونات الشبكة وعمل الصيانات الوقائية، والاعتماد على الأنظمة الحديثة والبرامج الموحدة مع الشركة القابضة بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وبرنامج رفع وتكويد مكونات الشبكة.

واضاف “رئيس كهرباء شمال القاهرة”، أنه تم تطبيق تحصيل فواتير الاستهلاك عن طريق ماكينات الدفع الالكتروني pos بدلا من الايصالات بشكل كامل وتحديث برامج شحن العدادات مسبقة الدفع لإحكام الرقابة على كافة الأعمال المالية والتجارية، بالإضافة إلي تطوير مراكز خدمة العملاء وتطبيق الهوية البصرية بأحدث التقنيات والخدمات المستحدثة لتوفير أعلى مستويات الجودة وسرعة تلبية احتياجات المواطنين وتخصيص خدمات مميزه لذوى الهمم وكبار السن بمراكز خدمة العملاء، ذلك بالإضافة إلى جهود الشركة في تحصيل الفواتير والمتاخرات وخفض نسبة الفقد من خلال تكثيف عمل الضبطية القضائية وإدارات الفقد وحملات المرور على كافة الأنشطة والتوسع في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للحد من السرقات.

وأشادت الجمعية العمومية برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المؤشرات التى تحققت خلال عام الميزانية تشير الي نجاح الشركة في تحقيق مستهدفاتها بتنفيذ الخطط الموضوعة وتحسين مستويات الخدمة وتطوير قطاعاتها، موجهة الشكر والتقدير للمهندس حسام الدين عفيفي والقيادات التنفيذية والعاملين على ما بذلوه من جهود للارتقاء بمستوى الشركة وتعظيم الاستفادة من مواردها.