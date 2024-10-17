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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إدارة الشباب بالمنيا تنظم لقاء حول قضية الهجرة غير الشرعية

إدارة الشباب بالمنيا
إدارة الشباب بالمنيا تنظم لقاء حول قضية الهجرة غير الشرعية
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فى إطار مبادرة  رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان )نظمت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا لقاءً بالوحدة المحلية لقرية بنى حرام بمركز ديرمواس  حول قضية الهجرة غير الشرعية وآلية مواجهة تلك الظاهرة لحماية ابناء مصر من سماسرة الهجرة

 كما تم عرض مجهودات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة وتتمثل فى إصدار القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وهو الامر الذي ساعد أجهزة إنفاذ القانون فى القضاء على شبكات التهريب
كذلك مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تهتم برفع الوعي العام بتلك القضية و تعبئة الموارد اللازمة لمواجهتها و رفع القدرة المعلوماتية والامنية في مجال الهجرة غير الشرعية كذلك توفير فرص عمل للشباب من خلال المصادر التمويلية المختلفة

تم تنفيذ اللقاء تحت أشراف مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظةوبحضور محمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى حرام بمركز ديرمواس والشيخ  محمد حسن عبد البصير  إدارة الاوقاف بمركز ديرمواسوالشيخ اسماعيل العربى واعظ بالأزهر الشريف و الشيخ محمد بدارى أمام وخطيب بالأوقاف وسامية قطب مدير  إدارة الشباب والطلاب بمجلس مدينة ديرمواس

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الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بداية جديدة لبناء الإنسان توفير فرص عمل للشباب محافظة المنيا مركز ديرمواس مكافحة الهجرة غير الشرعية