محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعدٍ بمركزي صدفا ومنفلوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تمت إزالة 19 حالة تعد على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي صدفا ومنفلوط ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للازالات التي بدأت السبت 12 أكتوبر وتنتهي 1 نوفمبر 2024 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالة لـ19 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي صدفا ومنفلوط على مساحة 2700 متر مربع، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمود نجار رئيس المركز حملة تمكنت خلالها من إزالة 9 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 1431 مترا مربعا كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة ممدوح جبر حملة وتم إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 1269 مترا مربعا وذلك في وجود قوة أمنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي المتغيرات المكانية والإزالات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

وشدد أبوالنصر على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.