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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة مصر العامة تنظم قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون

قوافل طبية بالمنيا
قوافل طبية بالمنيا
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 نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

قالت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، إن قافلة الكشف عن أمراض العيون نظمتها المكتبة لإجراء الكشف الطبي المجاني على عدد من الحالات بمقر المكتبة على كورنيش النيل من خلال نخبة من أطباء العيون والرمد بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية لازمة.

وتعد تقديم الخدمة  الصحية أحد أبرز محاور مبادرة "بداية"، خاصة أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، حيث تستمر  القوافل المجانية في جميع التخصصات على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

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