محافظ بني سويف يوجه بالحلول العاجلة ومتابعة شكاوى المواطنين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح الأسبوعي مع الموطنين الذي تنظمه الإدارة العامة خدمة الموطنين في حضور وكلاء الوزارات والمديرين العموم المعنيين لمناقشة الحلول الممكنة خلال اللقاء والاتفاق على آلية وموعد التنفيذ، ومتابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ مع الإدارات المعنية.

واستمع المحافظ لعدد من المطالب والشكاوى في بعض الخدمات والاحتياجات الحياتية، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة د.سماح جاد بالتنسيق مع شركة الأدوية المعنية بصرف الأدوية لأحد المواطنين المتقدمين لعرض مشكلته في اللقاء المفتوح، وبدورها أكدت وكيل الوزارة أنه جار التواصل مع الشركة لإمكانية توفير علاج سرطان القولون الذي يتم صرفه على نفقة الدولة بالجرعات المطلوبة.

كما وجه المحافظ المختصين بقطاع التضامن بعمل بحث اجتماعي للمواطن لتوفير حزمة من إجراءات الدعم بجانب معاش تكافل وكرامة، موجها مكتبه باصطحاب المواطن وعمل تقرير مفصل عن كافة المشكلات والمطالب الخاصة بالمطالب للعمل على تلبيتها بالتنسيق مع التضامن والجهات ذات الصلة.

ومن ناحية أخرى، أعربت إحدى المواطنات عن شكرها للمحافظ ومديرية الصحة على الاستجابة الفورية وحل مشكلتها بإدراج نجلها من ذوي الإعاقة الذهنية ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة خاصة وأنه قد تم خروجه من منظومة التأمين الصحي لعدم توافر الاشتراطات اللازمة لذلك.

وخلال اللقاء كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب "المهندسة دينا عمر"ورئيس فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي "مهندس عاطف مهدي" ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "محمد بكري" بأن يكونوا على رأس لجنة ميدانية فنية مختصة لمعاينة شكاوى أحد المواطنين الذي يتضرر من عدم توصيل خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي، لمنزله بشارع طراد النيل بقرية ملاحية علي جمعة "وذلك بحسب ماجاء في الشكوى" موجها بعمل تقرير فني عن وضع خدمة المياه وانتظامها بجانب ربط صرف المنزل على أحد مطابق الصرف الصحي لاتخاذ ما يلزم.

كلف المحافظ الكهرباء والوحدة المحلية بمعاينة شكوى أحد المواطنين من وجود عامود كهرباء مائل بشارع العمدة بمدينة الواسطى خاصة وأنه ورد شكوى المواطن من تكرار المشكلة رغم تدخل الجهات التنفيذية المعنية بإصلاح العامود وموجها مكتبه بالمتابعة بالتنسيق مع لجان المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.

وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية لإحدى السيدات من ناحية شرق النيل –مركز بني سويف- تعاني من ظروف معيشية صعبة، وتلتمس المساعدة في توفير البضاعة لكشك وفرته الحكومة لها، وموجها التضامن بمساعدتها بشكل مستمر حتى يستق وضعها المعيشي ودخلها من الكشك.

وفي السياق نفسه، قرر المحافظ صرف مساعدة مالية لإحدى السيدات بقرية إبشنا بمركز بني سويف، لمعاناتها من ظروف معيشية وصحية ، موجها وكيل وزارة الصحة بعمل اللازم نحو استمرار توفير العلاج لحالتها الصحية على نفقة الدولة.