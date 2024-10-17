محافظ أسيوط يشدد على دفع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء

شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على دفع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ذلك الملف بالمراكز والأحياء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

وأشار إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز تابع منظومة التصالح وسير العمل بها بمقر المركز التكنولوجي حيث اطمأن على أخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام نهو هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأشار إلى ضرورة تذليل كافة العقبات لكي يحصل المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقاً للقانون الجديد.