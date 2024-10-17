المعاينة الأولية تكشف أسباب سقوط أتوبيس ركاب بترعة الشرقاوية

كشفت المعاينة الأولية في واقعة سقوط أتوبيس ركاب بترعة الشرقاوية في مدينة شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وأكدت المعاينة، أن الأتوبيس رقم ب أ د، خاص رحلات، كان يقف أمام إحدى الورش، والفرامل غير مشدودة جيدا فتحرك ووقع بالترعة.

وأكد المصدر، أنه لا يوجد خسائر بشرية وقد تم انتشاله من الترعة وجاري عمل محضر له واتخاذ اللازم.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من انتشال أتوبيس ركاب سقط في ترعة الشرقاوية بحوض العمدة بشبرا الخيمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا يفيد انقلاب أتوبيس “منطي – أحمد حلمي” في ترعة الشرقاوية بحوض العمدة شبرا الخيمة، وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى مكان البلاغ.

من جانبه كشف مصدر أمني بالقليوبية، أن الأتوبيس كان يستقله السائق فقط، وجرى انتشال الأتوبيس والسائق دون وقوع أي خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



انتشال الأتوبيس من المياه

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