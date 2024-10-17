بعد نجاح "هوجان".. شيرين عادل مخرجة مسلسل محمد إمام الجديد "الكينج"

أعلنت المخرجة شيرين عادل عن تعاونها مرة أخرى مع النجم "محمد إمام" في مسلسله الجديد "الكينج" الذي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويعد مسلسل "الكينج" هو إعادة التعاون بين المخرجة الكبيرة "شيرين عادل" والنجم "محمد إمام" بعد تعاونهما مسبقاً في مسلسل "هوجان" والذي عرض في الموسم الرمضاني أيضاً وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري.

وعلى نطاق آخر تحتفل المخرجة "شيرين عادل" بنجاح مسلسلها "تيتا زوزو" والذي يعرض حالياً على إحدى القنوات الفضائية ويحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عابد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، أحمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز.

ويدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.