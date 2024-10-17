غدًا.. قطع الكهرباء عن عدد من المناطق ببني سويف

أعلن قطاع الكهرباء، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المواقع والمناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، غدا الجمعة 18 أكتوبر الجاري ،اعتباراً من الساعة 6 صباحاً حتى 11ظهراً ، وذلك لإجراء أعمال صيانة بمغذات لوحة المرماح والتي تضم مغذيات ( الزراعة ، المدارس، الرمد ، طريق الفيوم ، الأزهري ، السلام ، التجارة ، شافعي ، عزمي ، حديث المدينة ) ضمن برنامج أعمال فرق صيانة مغذيات الجهدين المتوسط والمنخفض والتي تخدم تلك المناطق.

وبحسب البيان الوارد من قطاع الكهرباء ، تقرر قطع التيار عن مناطق ( الصندوق الاجتماعي "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة" ،جزء من خلف الرمد، حضانة روح الحياة، منطقة خلف مدرسة الزراعة، عزبة الشركة، جزء من صلاح سالم، منطقة كشري البكري،منطقة البشري، شارع البشري ناحية طريق الفيوم،شارع المدارس،منطقة الإسكان، جزء من أرض المحلج،مدرسة الزخرفية والمنطقة المجاورة،شارع بدرخان بالمرماح،جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس، مركز الإيمان للأشعة ، السوق التجاري ، مبنى الري ، برج الندي.

بالإضافة إلى :منطقة خلف الرمد، مسشتفى الرمد، عمارات الري ،منطقة أرض المحلج، محطة الركاب، التأمين الصحي،الضرائب العقارية ، السلع الغذائية، البنك الأهلي،مستشفى علي بن أبي طالب، الأزهري من بعد الكنيسة حتى نهاية الشارع بطريق الفيوم، الكوم الأحمر من طريق الفيوم، مركز الرواد للعيون ، عادل شوقي ، مستودع بترول الأزهري، طريق الفيوم القديم ، كوبري الفيوم والمنطقة المجاورة، محطة الغاز الطبيعي،عزبة حسن عيسي، جزء من شارع عزت غيضان من شركة الفيل حتى محطة الصرف ، محطة الصرف والجمعية الزراعية بالأزهري، شارع المصرف "يمين وشمال" ، كنيسة الأزهري والمنطقة المجاورة ، أبراج صفا مكة.

وأيضاً سيتم قطع الكهرباء عن مناطق : أبراج بورتو مكة ، شارع الحاج رضا بالمرماح والمنطقة المجاورة، كلية التربية ، شارع أحمد حجازي من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع والمنطقة المجاورة، مبنى صيانة الإسكان، مساكن الري بجوار مُجمع المحاكم ، شارع عامر عفيفي، مدرسة الكهربائية ، منطقة بلبل بجوار الموقف ، أول شافعي من صلاح سالم ، بداية شارع الأوتوبيس من صلاح سالم، شارع محمد شاكر ، مديرية التعليم، مدرسة الفنية، كنيسة مار جرجس، المدرسة الميكانيكية، شارع الرياض من صلاح سالم ، شارع الشبان، حديقة الحيوان ،الشبان المسلمين، أول شارع الأزهري،استراحتي المحافظة ومديرية الأمن ، شركة الفيل ،شارع المؤسسة، بوسطة "بريد" صلاح سالم، المدينة الجامعية، كلية السياحة ، أول عزبة أبو عقل ، التضامن الاجتماعي" الشؤون"، برج حديث المدينة بصلاح سالم .

وتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي ،مناشدا المواطنين والمصالح والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.