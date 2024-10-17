مكتبة جامعة حلوان تشارك في المؤتمر الدولي للتوعية المعلوماتية

شاركت المكتبة المركزية بجامعة حلوان فى المؤتمر الدولى تحت عنوان (المؤتمر الدولي للتوعية المعلوماتية - إفريقيا 2024 "ICIL Africa") ، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات في نسخته الثالثة والذي يعقد للمرة الأولى في مصر وشمال إفريقيا تحت شعار (ثورة المعرفة المعلوماتية... استعد!)، وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأفريقية مثل جامعة الشمال الغربي (NWU)، وجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا، والمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا (AAU – NARO)، وجمعية المكتبات ومؤسسات المعلومات الإفريقية (AfLIA)؛ وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر بمركز مؤتمرات المكتبة.

تأتي هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، حيث تحرص الجامعة على المشاركة فى المؤتمرات الدولية لتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة المتمثلة فى التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ، حيث توفر المؤتمرات الدولية منصة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الأشخاص من خلفيات وثقافات مختلفة ، والاستفادة من خبراتهم وهو ما يشجع على الابتكار والتطور العلمي والتكنولوجي.

هذا ويهدف المؤتمر إلى جمع الباحثين ومقدمي خدمات المكتبات والمعلومات والمتخصصين في مجال الإعلام والمعلمين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم؛ لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة التطورات الأخيرة والتحديات الحالية في مجال المعرفة المعلوماتية..



ويطرح المؤتمر العديد من الموضوعات الشائعة والناشئة على طاولة النقاش والتي تهم أمناء المكتبات والباحثين، فيما يتعلق بالشمول الرقمي والمكتبات الذكية وإدراج الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات المكتبات المختلفة واستخدام الروبوتات.

كما سيتطرق المؤتمر إلى العديد من الموضوعات الشائكة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتهديدات الواقعة على وظيفة أمناء المكتبات في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا الرقمية.