اتهام كليان مبابي بالاغتصاب.. ظهور دليل جديد يحدد مصيره

بعد الصدمة التي عاشها جمهور كرة القدم ومشجعين نادي ريال مدريد الاسباني ومحبي اللاعب كليان مبابي بعد اتهامه في قضية اغتصاب، اصبحت القضية تشغل العالم وعشاق الساحرة المستديرة وينتظرون تحديثات جديدة عن القضية كل لحظة سواء دليل على براءة اللاعب من القضية التي قد تنهي مسيرته الكروية او دليل على قيامه بالأمر بالفعل، وفي احدث الأدلة التي ظهرت وهي رسائل بين اللاعب والفتاة التي تتهمه بالاغتصاب.

حيث كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، كشفت عن بعض التفاصيل الجديدة حول هذه الزيارة، أكدت فيها أن مبابي أقام علاقة جنسية بالفعل مع امرأة شابة في السويد، ولكن الأمر حدث بالتراضي وفقًا لرواية اللاعب نفسه بعدما نشر في الصحف الايام القليلة الماضية اتهام كيليان مبابي نجم ريال مدريد باغتصاب فتاة في السويد، بعدما ذهب مبابي في رحلة إلى مدينة ستوكهولم السويدية الأسبوع الماضي، ومكث في فندق ليلة الخميس، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة المحلية وجود تحقيق في اغتصاب مزعوم تزامنًا مع هذه الزيارة، لكنها لم تذكر اسم اللاعب، ليخرج اللاعب لنفي هذه الأخبار التي ربطت اسمه بالواقعة ووصفها بـ"الكاذبة".

وقالت شبكة RMC Sport، إن مبابي لديه إثباتات على ذلك من رسائل نصية كتبتها هذه الشابة بعد خروجها من الفندق، عقب إقامة علاقة حميمية مع نجم ريال مدريد، وسياق الرسائل بين مبابي والفتاة البالغة من العمر 25 سنة، لا يوحي بأنها المشتكية، لأن المحادثة كانت إيجابية بينهما وليس بها أي اتهامات بالاعتداء.

وكان قد شارك مبابي في تدريبات ريال قبل استئناف الدوري الإسباني من جديد الأسبوع القادم، وخرج برسالة "مستمرون في العمل، هلا مدريد" عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، رغم التهمة الموجهه ضده باغتصاب فتاة، وتحديده كمشتبه به في القضية، ومن المتوقع أن يستدعى للمثول أمام المحققين قريبًا وقد تم تعيين محامي للدفاع عنه، وأعلن محاميه عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتهمونه بتشويه سمعته.

ومازالت التحقيقات مستمرة في السويد، ولكن لم يتم ذكر اسم مبابي بشكل رسمي في التقارير القضائية حتى الآن، وقدم نادي ريال مدريد الدي يلعب له مبابي دعمه للاعب في القضية المتهم فيها ووصف الاتهامات الموجهه للاعب بأنها أكبر أكذوبة في التاريخ"