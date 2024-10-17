الذهب في مصر يستهدف 3650 جنيهًا للجرام عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر تداولات عرضية تميل إلى الصعود تحت القمة السعرية التي سجلها يوم أمس، وذلك في ظل استمرار محاولات سعر الذهب العالمي في تسجيل قمة تاريخية جديدة، حيث يعمل السعر على تجميع زخم إيجابي جديد لتخطي هذه المنطقة، ويستهدف الذهب في مصر مستويات 3650 جنيهًا للجرام من عيار 21.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات، اليوم الخميس، عند المستوى 3625 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس السعر، وذلك بعد أن افتتح سعر الذهب يوم أمس عند المستوى 3620 جنيها للجرام وأغلق عند نفس المستوى مسجلًا أعلى مستوى عند 3628 جنيها للجرام.

ويعود التذبذب الحالي في سعر الذهب بمصر إلى محاولاته لاختراق هذه المنطقة، ولكنه يعتمد في تحركاته بشكل أساسي على حركة سعر الذهب العالمي، لذا تترقب الأسواق استكمال السعر للارتفاع في حال تمكن سعر الذهب العالمي من تسجيل ارتفاع تاريخي جديد.

من جهة أخرى يظل سعر صرف الدولار في البنوك مستقر دون تغيرات كبيرة ولكنه ارتفع خلال تداولات اليوم بشكل محدود، بالإضافة إلى محدودية الطلب المحلي على الذهب، الأمر الذي يحد من تأثير هذه العوامل على عملية تسعير الذهب خلال الفترة الحالية، ليبقى المحرك الأساسي حالياً هو التغير في سعر أونصة الذهب العالمي.

وتشهد الفترة الحالية استقرار في الأوضاع يالسوق المحلي وهو ما يدفع الذهب للاعتماد في تحركاته على سعر الذهب العالمي، ولكن يبقى الحذر موجودا بشكل كبير في ظل استمرار عدم اليقين بشأن الأوضاع الخارجية المحيطة بمصر، بالإضافة إلى استمرار التضخم المتواجد في الأسواق.



توقعات أسعار الذهب

استمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بدعم من تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين المصاحب للانتخابات الأمريكية، بينما تركز الأسواق اليوم على البيانات الأمريكية المنتظرة.

ويواصل سعر الذهب المحلي التذبذب بالقرب من أعلى سعر سجله يوم أمس حيث يجد الدعم من الارتفاع الذهب يشهد السعر العالمي حاليًا، وسط محاولة لتجميع المزيد من الزخم الكافي لتخطي هذه المنطقة.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليصل إلى قمته السعرية الأخيرة عند 2685 دولارا للأونصة، ليواجه حاليًا هذا المستوى في محاولة لاختراقه وتسجيل مستويات قياسية جديدة، بينما ينتظر مؤشر الزخم المزيد من الدعم من البيانات الاقتصادية ليعطيه دفعة لاختراق هذا المستوى وتسجيل مستوى تاريخي جديد، ليستهدف منطقة 2700 – 2710 دولارات للأونصة.

السعر المحلي:

افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم عند أعلى مستوى سجله يوم أمس عند 3620 جنيها للجرام حيث يحاول تجميع الزخم الإيجابي الكافي لاختراق هذه المنطقة مستغلًا نجاح السعر في تخطي المستوى 3600 جنيه للجرام، ليستهدف بعدها المستوى 3650 جنيها للجرام.