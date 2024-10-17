أبو ليمون يتابع الخدمات الطبية بمستشفى حميات ميت خلف| صور

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت مجمع مستشفيات ميت خلف، والتي تضم مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة (جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري) ومستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

وتضمنت الجولة متابعة سير العمل، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ورافق المحافظ خلال الجولة كلٌ من الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة، الدكتور حسين محمد، مدير مستشفى حميات شبين الكوم، والدكتور مصطفى أبو سليمة، مدير مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة، والسيد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية وعيادات الباطنة بمستشفى الحميات، حيث أجرى حوارًا مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم منذ لحظة دخولهم المستشفى، كما تابع مستوى رسوم الخدمات، ومدى اهتمام الأطقم الطبية بالحالات وتوافر ملفات طبية محدثة لضمان تقديم الرعاية اللازمة.

وفي مستشفى الجراحات المتخصصة، استمع المحافظ لشرح مفصل من مدير المستشفى حول الخدمات المتاحة في مختلف الأقسام وعدد المرضى الذين يترددون عليها.

كما زار أقسام العناية المركزة، العظام، والمخ والأعصاب، وتأكد من توافر الأجهزة والأدوية اللازمة، إلى جانب تواجد الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

وفي هذا السياق، استجاب المحافظ لطلب أحد المرضى وأصدر توجيهاته بإجراء الفحوصات اللازمة له والمتابعة الدقيقة لحالته.

وفي خطوة تقديرية لجهود فريق العمل، قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية لفريق مستشفى الجراحات المتخصصة، مشيدًا بأدائهم المتميز وحصول المستشفى على مراكز متقدمة ضمن المبادرات الرئاسية.

وأكد المحافظ في ختام جولته على اهتمام الدولة الكبير بالمنظومة الصحية وتوجيه القيادة السياسية بوضع صحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

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