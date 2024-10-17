بالفيديو.. خبير عسكري: ضرب أمريكا للمواقع اليمنية تمهيد للرد الإسرائيلي على إيران

قال العميد ركن مارسيل بلوجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التصعيد في المنطقة يسير وفق خطة عمل أمريكية إسرائيلية، حيث فتح الصراع أبوابه في كل من غزة ولبنان واليمن وسوريا، لافتا إلى أن كل هذه التوترات تمهد للضربة الإسرائيلية أيضا على إيران.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "أستبعد بشكل قطعي أن تضرب إسرائيل منشآت نفطية، بعد التدخل الأمريكي ومراعاة مصالحها، ولكني أتوقع أن تستهدف إسرائيل منشآت للحرس الثوري الإيراني أو أخرى اقتصادية".

وتابع: "ضرب إسرائيل للمنشآت الإيرانية يؤذي مصلحة الانتخابات الأمريكية، ويعطل الاقتصاد الأمريكي، فهي ليست في حسبان إسرائيل وإن كانت تندد بها".

وأكد العميد ركن مارسيل بلوجي، الخبير العسكري، والاستراتيجي، أن المعركة التي دارت بين أمريكا وبريطانيا والحوثيين في اليمن، ماهي إلا تمهيد لمعركة منتظرة بين إسرائيل وإيران.