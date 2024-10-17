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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا معتدل ليلا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

كما يشهد طقس غدا الجمعة، امطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ورياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة  المتوقعة 

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال  الصعيد 30 للعظمي  والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمي والصغري 21 درجة .

 

الارصاد حالة الطقس غدا