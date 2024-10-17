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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

احتفالات المواطنين قبل بدء الليلة الختامية لمولد السيد البدوي.. صور

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يختتم مولد العارف بالله السيد أحمد البدوى بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، بفعاليات الليلة الختامية بحلقات الذكر والمديح والإنشاد واحتفالية الأوقاف.

ومن المنتظر أن تشهد الليلة الختامية للمولد الذى انطلق الجمعة الماضية، إقامة حلقات الابتهالات والمديح فى سرادقات الطرق الصوفية المختلفة، بحضور المنشدين والمبتهلين، الذين يحرصون على المشاركة سنويا فى المولد.

جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده ، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يتزامن مع ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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المواطنين مدينة طنطا طنطا