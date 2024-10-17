ممدوح وافي وأحمد زكي.. رحلة صداقة لم يفرقها الموت

تحل اليوم الموافق ١٧ أكتوبر، ذكري وفاة الفنان ممدوح وافي، والذي قدم للفن العديد من الأعمال، واشتهر بتقديم الكوميديا، وأحبه الجمهور والنقاد.

البداية مع الفن

تخرج الفنان ممدوح وافي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك بعدد من الأعمال المسرحية، واشتهر الفنان ممدوح وافي بالادوار الكوميدية، والتى إستطاع من خلالها أن يصل إلى قلوب الجماهير بسرعة كبيرة.

صداقة العمر والفن والموت

نشأت علاقة صداقة كبيرة بين الفنان الراحل ممدوح وافي، والفنان الراحل الامبراطور احمد زكي، وكان الثنائي هم الأقرب لبعضهما البعض طوال رحلة الفن والعمر.

ممدوح وافي وأحمد زكي

وصل الأمر أن الفنان أحمد زكي طلب أن يدفن كلاهما الي جوار الآخر بعد الموت.

وكشفت الفنانة ياسمين وافي في لقاء تلفزيوني لها أن الفنان أحمد زكي كان يقول لأبناء الفنان ممدوح وافي، "أنا مش صاحب أبوكم، أنا أخوه، يعنى تقولوا ليا عمي".

وأثناء مرض الفنان أحمد زكي وفي أيامه الاخيرة، كان الفنان ممدوح وافي يعاني المرض أيضًا، وكان يرفض الحديث الهاتفي مع صديقه أحمد زكي، حتي لا يظهر علي صوته التعب فيقلقه في مرضه هو الآخر، ليلخص هذا المشهد كم الترابط والحب بينهم.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان ممدوح وافي عدد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما والمسرح أبرزها فيلم "البيضة والحجر، زوجة رجل مهم، استاكوزا، المراكبي، سواق الهانم، الباشا"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "يوميات ونيس، عائلة الحاج متولي، حارة المحروسة"، وفي المسرح شارك "حمري جمري، الهمجي، علي بلاطة".

وفاته

رحل الفنان ممدوح وافي عن عالمنا، بعد رحلة مع المرض، بعد رحلة فنية قدم من خلالها مسيرة مليئة بالأعمال الفنية بين السينما والدراما والمسرح.