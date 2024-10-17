الإحصاء: 416.6 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2022/ 2023

أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصاء اليوم الخميس النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام (2022/2023) ومن أهم المؤشرات انه بلغ إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة 416.6 ألـف فـدان عـام (2022/2023) مقابــل 324.1 ألف فـدان عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 28.6% ويرجــع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية ومساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان هذا العام.

وأضاف الجهاز أنه بلغـت مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 186.9 الف فدان بنسبة 44.8% يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري 157.3 الف فدان بنسبة 37.8% ثم شركات القطاع الخاص 67.7 ألف فدان بنسبة 16.3 % يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 4.8 ألف فدان بنسبة 1.1% من اجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام (2022/2023).

كما بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 312.1 الف فدان حتى عام (2022/2023) مقابل 136.5 ألف فدان حتى عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 128.7% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 694.4 ألف فدان حتى عام (2022/2023) حيث احتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة 287.8 الف فدان بنسبة 41.5%، تليها محافظة مطروح بمساحة بها 207.8 الف فدان بنسبة 29.9% ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 142.9 ألف فدان بنسبة 20.6% ، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 8%.

واشار الجهاز الي انه بلغـت المسـاحة المقــام عليهــا مشـروعات الثـروة الحيـوانية (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة وأغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 267 فدان عـام (2022/2023) مقـابــل 154 فدان عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 73.4 %.