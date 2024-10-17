محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أحمد حشمت - الراهب

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة سير تنفيذ عدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال المنجزة ونسب التقدم، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب السيد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والمهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أحمد حشمت - الراهب، الذي يمتد بطول 2 كم بتكلفة 11 مليون جنيه، وتنفذه مديرية الطرق، حيث يجرى حاليًا وضع الطبقة السطحية من الرصف لخدمة أهالي قرى الراهب والدلاتون والعسالتة، كما يتم تنفيذ أعمال توصيل كابلات الكهرباء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة الإسراع في استكمال مشروعات الرصف المستهدفة ضمن الخطة الجديدة، والتواصل المستمر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات وتسريع معدلات التنفيذ.

وفي خطوة مفاجئة، قام المحافظ بزيارة مشروع وحدة الرصف، للاطمئنان على انتظام سير العمل والبحث عن سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من المشروع.

وخلال جولته كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة الحالة الفنية للمعدات والآليات لضمان جودتها وكفاءتها في تنفيذ المهام المطلوبة.

كما وجه مدير المشروع بإعداد حصر شامل لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بالمحافظة، ووضع خطة مستقبلية لتوفير مادة البوتامين قبل بدء عمليات التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل وسرعة الإنجاز.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية المتابعة الميدانية الدورية لجميع المشروعات، مع ضرورة التواجد الفعلي لإزالة أي عقبات تعترض سير العمل وتسريع إجراءات طرح المشروعات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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