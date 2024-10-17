الجمعية المصرية للعلوم النووية تكرم 16 عالمًا من الطاقة الذرية

أقامت الجمعية المصرية للعلوم النووية برئاسة الدكتور هشام فؤاد علي رئيس الجمعية حفلًا لتكريم العلماء من هيئة الطاقة الذرية الذين تم إدراجهم في قائمة أفضل 2 % من العلماء حول العالم وذلك طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين، وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024.

وقام بتقديم شهادات التقدير لهم الدكتور عبد الفتاح هلال أمين عام الجمعية والأستاذ الدكتور عماد برعي رئيس مركز المعامل الحارة والاستاذ الدكتور صلاح المرشدي رئيس مركز البحوث النووية والاستاذ الدكتور حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

وتعتمد القائمة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذي يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علمياً متنوع و176 تخصص فرعي.

وتشمل القائمة من علماء هيئة الطاقة الذرية لعام 2024:

أولًا: من مركز المعامل الحارة بأنشاص

1) العالم الجليل الدكتور هشام فؤاد علي – رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والحاصل على جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى و جائزة النيل للعلوم لعام 2019 ويعتبر من الرعيل الأول للعلماء المصريين فى مجال الطاقة الذرية.

2) الدكتور أحمد محمد القماش - استاذ الهندسة الكيميائية – قسم معالجة النفايات – بمركز المعامل الحارة.

3) الدكتور مصطفى محمد حامد - استاذ الكيمياء غير العضويه - ورئيس قسم الكيمياء التحليلية والرقابة - بمركز المعمل الحاره.

4) الدكتور محمد فتحي عطا الله عبده - أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية والرقابة - مركز المعامل الحارة.

5) الدكتور محمود حمدي سند - أستاذ الكيمياء الاشعاعية - بقسم المركبات المركمه - بمركز المعامل الحارة.



ثانيًا: من مركز البحوث النووية بأنشاص

1) الدكتور حسام الدين مصطفى صالح - أستاذ كيمياء معالجة النفايات - ووكيل شعبة تطبيقات النظائر المشعة - بمركز البحوث النووية.

2) الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم - استاذ مساعد فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية .

3) الدكتور السيد رمضان السيد – استاذ مساعد بقسم البحوث النباتية – بمركز البحوث النووية.



ثالثًا: من المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

1) الدكتور حسن أحمد عبد الرحيم – الاستاذ المتفرغ بقسم كيمياء البوليمرات - نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي.

2) الدكتور أحمد عاشور – استاذ متفرغ الفيزياء الاشعاعية – بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

3) الدكتور أحمد إبراهيم البطل - استاذ متفرغ الميكروبيولوجيا التطبيقيه والتكنولوجيا الحيويه والنانو تكنولوجى بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

4) الدكتور مصطفي محمد سليمان غراب - أستاذ متفرغ الكيمياء العضوية التطبيقية – بقسم البحوث الدوائية والاشعاعية - بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

5) الدكتور محمد محمدى غباشي - استاذ مساعد كيمياء البوليمرات والنانوتكنولوجى- المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

6) الدكتور غريب السيد الصياد – استاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والنانوتكنولوجى - بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .

7) الدكتور محمد أبراهيم أحمد عبد المقصود - مدرس الوقاية الإشعاعية - بقسم الفيزياء الإشعاعية - بالمركز القومي لبحوث و تكنولوجيا الإشعاع .

8) الدكتور مصطفى محمد عبدالحميد يوسف - مدرس الوقاية الإشعاعية - بقسم الفيزياء الإشعاعية - بالمركز القومي لبحوث و تكنولوجيا الإشعاع.

وفي كلمته، خلال الحفل هنأ الدكتور عبد الفتاح هلال أمين عام الجمعية العلماء الفائزين لهذا العام وأكد على استمرارية دعم الجمعية المصرية للعلوم النووية لعلماء الهيئة وخاصة أجيال الشباب وأن هذا التكريم يدعو للمنافسة بينهم بغرض تحسين جودة البحوث العلمية للوصول إلى المستوى العالمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقد انعكس هذا الأمر هذا العام بدخول مجموعة جديدة من العلماء الشبان بالهيئة في القائمة.

وقد أعرب رؤساء المراكز العلمية بالهيئة عن دعمهم المستمر وتقديرهم للعلماء الذين حققوا هذا الإنجاز كما أثنوا على جهودهم العلمية المتميزة والتي أهلتهم للدخول في التسجيل بقائمة ستانفورد الدولية.

وحضر حفل التكريم الدكتورة عبير أمين رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، كما حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم النووية و لفيف من القيادات العلمية بالهيئة الحالية والسابقة ومن أعضاء هيئة التدريس من مراكز الهيئة المختلفة.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأنه للعام السادس على التوالي استطاع علماء الهيئة بمراكزها المختلفة تحقيق ذلك الأنجاز العلمي المتميز بتسجيلهم بهذا التصنيف الذي تتبناه جامعة ستانفورد.

كما أن أدراج العلماء بهذا التصنيف يؤكد أيضاً على تميز علماء الهيئة من الباحثين من جميع الأجيال عالمياً في مجالات وعلوم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.