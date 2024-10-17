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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أسلحة وزي شرطة.. النيابة تحقق مع مدير استوديو مسلسل ميرفت أمين

أرشيفية
أرشيفية
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فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقات مع مدير استوديو سينمائي وشخصين آخرين، بعدما جرى ضبطهما أثناء تصوير مسلسل “جومـا” بطولة الفنانة ميرفت أمين، بمنطقة أبو صير بمركز البدرشين بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، عن أن المتهمين ضُبطوا بعدما قاموا بتصوير المسلسل وارتداء الممثلين زي رجال شرطة ووجود أسلحة هيكلية بدون ترخيص، وكذلك عدم توافر شروط الحماية بالأستوديو.

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تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود أشخاص يرتدون زي شرطة ووجود أسلحة هيكيلة داخل استوديو بقرية أبو صير بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن الاستوديو لتصوير مسلسل "جوما" بطولة الفنانة ميرفت أمين، وبتفتيشه تبين عدم  تتوافر شروط الحماية المدنية، كما أن المسئولين لم يحصلوا على الموافقات علي ارتداء الملابس الشرطية والاسلحة الهيكلية.

وتم ضبط مدير الاستوديو و2 آخرين وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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