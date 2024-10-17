بيان عاجل لرئيس الوزراء للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ وإعفاءهم من غرامة الأرضيات

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ وإعفاءهم من غرامة الأرضيات.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنها وصل إليها شكاوى من عدد من المواطنين بسبب تضررهم من وقف سيارات أبناءهم من ذوي الإعاقة فى الجمارك، حيث أنهم استوردوها بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كما أنهم لم يخالفوا القانون.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بعدم تطبيق قرار السعة اللترية الجديدة١٢٠٠ cc والاقتصار على ١٦٠٠ cc فقط، نظرا لوجود ضرر كبير على مستوردي السيارات، لأن السيارات ذات ال ١٢٠٠ cc صغيرة الحجم ولن يستفاد منها ذوي الإعاقة، خاصة وأن أغلب ذوي الإعاقة يستخدمون كراسي متحركة

كما أكدت على ضرورة تقديم كشف حساب بنكي بدلا من وضع مبلغ السيارة في البنك تسهيلا علي طالب السيارة أو ما يفيد إمتلاكه لأصول تؤهله لشراء السيارة، مطالبة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة لكل من يستخدم جواب معاق وهو غير معاق واستفاد من حوافز المعاقين المخصصة لهم من الرئيس السيسي.