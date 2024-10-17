الأحد.. انطلاق المؤتمر السنوي الأول للعمل الأهلي بمحافظة الجيزة

ينظم الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة برئاسة عبير عصام، المؤتمر السنوي الأول للعمل الأهلي لمحافظة الجيزة الأحد المقبل، وذلك في إطار دعم وتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية".

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة.

يشارك في الافتتاح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، ومحمد سعفان أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية.

وقالت عبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة وأمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن، يهدف المؤتمر الي دعم المبادرة الرئاسية " بداية" من خلال تسليط الضوء على أهمية العمل الاهلي والوعي المجتمعي في بناء الإنسان وتطلعات القيادة السياسية في مصر نحو التنمية الشاملة والتي تتماشي مع أهداف أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة.

واوضحت أن المؤتمر يتضمن عدداً من الحلقات النقاشية حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وخطة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة لعام 2025.

وخلال فعاليات المؤتمر سيتم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الاتحاد في العمل الاهلي ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب تكريم السيدات محاربات "بهية" وايضا الحاصلات علي شهادة محو الأمية من مبادرة "نور" بالإضافة إلى تكريم الجمعيات الأهلية المتميزة داخل محافظة الجيزة وعدداً من الشخصيات العامة المؤثرة في العمل الاهلي وأوائل طلبة مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.