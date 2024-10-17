محافظ المنوفية يكرم إسراء عبد المقصود لفوزها بذهبية بطولة العالم للكاراتيه التقليدي

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية البطلة الرياضية إسراء عبد المقصود ابنة قرية الروضة ببركة السبع التي حصلت على بطولة العالم للكاراتيه التقليدي "كاتا فردي"، المقامة في دولة البرتغال، والميدالية الذهبية تحت سن 20 سنة.

جاء ذلك خلال استقباله لها بمكتبه بالديوان العام كونها نموذجا مشرفا من أبناء المحافظة ، وبحضور والدها وشقيقها، ووحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وقدم المحافظ التهنئة للبطلة الرياضية، معرباً عن مدى سعادته وفخره بما حققته اللاعبة وحصولها على أول ذهبية عالم والذي يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليا لافتاً إلى أن الإصابة لم تمنع اللاعبة من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات اللازمة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم مصر أمام جميع دول العالم.

وخلال اللقاء، أهدى المحافظ اسراء عبد المقصود شهادة تقديرومكافأة مالية ودرع المحافظة تقديراً لتفوقها وعزيمتها، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع متمنياً للبطلة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن اللاعبة اسراء عبد المقصود تدرس بالصف الثالث الثانوي التجاري ، تمارس اللعبة منذ نعومة أظافرها اقتداءً بوالدها مدرب الكاراتيه، وحصلت على بطولة الجمهورية على مدار 8 سنوات متتالية وكأس مصر ومصنفة أول منتخب .

ومن جانبها أعربت اللاعبة عن سعادتها لاستقبال المحافظ لها اليوم وتكريمها بإهدائها درع المحافظة ومكافأة مالية وشهادة تقدير ليمثل لها قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عالياً.

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