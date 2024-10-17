لجنة التسويق: تقرير "التايمز" عن الأقصر رسالة إيجابية للعالم

قال محمد عثمان، عضو لجنة تسويق الأقصر السياحة الثقافية، إن وضع مجلة بحجم التايمز اللندنية لمدينة الأقصر ضمن أفضل الوجهات السياحية لعام 2025، يعد من أقوى الرسائل الترويجية الدولية ووسائل التنشيط السياحي.

تقرير التايمز

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الأقصر بحسب ترتيب مجلة التايمز احتلت المركز الرابع عالميًا وسط باقي المقاصد السياحية في كافة الدول، وذلك قبل أيام من إعلان الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير، وكذا قبل أيام من انطلاق فعاليات أكبر معرض سياحي في العالم "بورصة wtm لندن"، الذي يشهد الكثافة الأعلى على نمط السياحة الثقافية والأثرية.

وتابع، أن الرحلات البريطانية ستعود للأقصر في نوفمبر المقبل بواقع 4 رحلات شارتر أسبوعيًا، بعد انقطاع دام 11 عامًا، كما تم الاتفاق على أن يتضاعف عدد الرحلات في ديسمبر بنهاية العام الحالي، موضحًا أن السوق الإنجليزي يعد من أكبر الأسواق المصدرة التي تعتمد عليها السياحة الأثرية بمصر وخاصة الأقصر وأسوان.

وقال عثمان، "إنه يجب على هيئة الاستعلامات وهيئة تنشيط السياحة، استغلال هذا التقرير في الترويج للسياحة الثقافية بمصر، والتأكيد على مدى الانبهار الدولي بحضارة الأقصر العريقة التي تضم ثلث آثار العالم تقريبًا، وذلك بالتزامن مع عودة الشغف الدولي لزيارة المحافظة، حيث تم الاتفاق رسميًا على زيادة الرحلات السياحية الوافدة من إسبانيا حاليًا لتصل إلى 9 طائرات أسبوعية، بعد أن كانت 4 رحلات فقط العام الماضي، بجانب استقبال 4 طائرات أسبوعية من فرنسا "أورلي" بداية من نوفمبر المقبل".

ولفت إلى أنه نتيجة لجودة الطرق البرية بين الغردقة والأقصر، وتطوير البنية التحتية الذي جرى على طول الطريق، ارتفعت عدد أتوبيسات رحلات اليوم الواحد الوافدة للأقصر من الغردقة إلى رقم جيد للغاية، وإن كان ليس من الجيد ذكر العدد ولكن علينا التأكيد بأن التطوير والتنمية هما داعمان أساسيان لصناعة السياحة، ويشمل ذلك ضرورة العمل على استعادة نحو 80 فندق عائم متوقف، لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب الحركة المتوقعة.